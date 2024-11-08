انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن وطوكيو

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انطلقت اليوم الأربعاء مناورات "اولتشي فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وسوف تستمر حتى يوم الجمعة، في المياه الواقعة جنوب جزيرة جيجو الكورية، بهدف تعزيز التعاون الأمني الثلاثي في مواجهة التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا.وقامت الدول الثلاث بإجراء الجولة الأولى من هذه المناورات في شهر يونيو الماضي بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة كامب ديفيد بين قادتها في شهر أغسطس من العام الماضي.ويشارك في هذه المناورات عدد من السفن الحربية والطائرات من الدول الثلاث، منها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج واشنطن"، والمدمرة الكورية "سوه إيه ريو سونغ ريونغ"، والمدمرة اليابانية "جيه إس هاغرو".وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية إن الدول الثلاث تدين بشدة الأعمال الاستفزازية الكورية الشمالية، بما في ذلك تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، وهو ما يهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، مشيرة إلى أن المناورات المشتركة تهدف إلى الاستجابة لتلك التهديدات.