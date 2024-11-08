حكم قضائي بعدم بث محاكمة رئيس الحزب المعارض على الهواء مباشرة

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قررت محكمة سيول المركزية الإقليمية اليوم الأربعاء عدم السماح ببث محاكمة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" على الهواء مباشرة، والتي من المقرر أن تعقد جلستها يوم الجمعة، حيث يتم إصدار أول حكم ضده.وقالت المحكمة إنها اتخدت هذا القرار بعد إجراء مراجعة شاملة للمسائل القانونية ذات الصلة.ويواجه "لي" اتهامات بانتهاك قانون انتخابات المسؤولين العموميين بالكذب في أثناء حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2022، بشأن مشروع تطوير الأراضي خلال فترة ولايته في منصب رئيس بلدية مدينة "صونغ نام" بمقاطعة كيونغ كي.وكان رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" وعدد من المسؤولين الآخرين من المعسكر الحاكم، قد دعوا بشدة إلى السماح ببث محاكمة "لي" على الهواء مباشرة.كما قدمت اللجنة القضائية في الحزب الحاكم التماسا للمحكمة طلبت فيه الموافقة على البث المباشر لجلسة المحاكمة.