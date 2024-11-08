كوريا الشمالية وروسيا تكملان التصديق على معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة

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وسط توقعات بنشر المزيد من القوات الكورية الشمالية لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، صادقت كوريا الشمالية على اتفاقية استراتيجية تقضي برفع العلاقات مع روسيا إلى مستوى التحالف العسكري.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" صادق أول من أمس الاثنين على معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة، التي كان قد تم توقيعها مع روسيا يوم التاسع عشر من يونيو الماضي في بيونغ يانغ.وقد صادق الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على هذه المعاهدة أيضا يوم السبت الماضي.ومن المتوقع أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ فور تبادل البلدين وثائق المصادقة.وتدعو المعاهدة إلى التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا في تقديم المساعدات العسكرية المتبادلة في حالة تعرض أي منهما لهجوم.ويقول بعض المراقبين إن مصادقة الطرفين على المعاهدة يشير إلى احتمال تدخل كوريا الشمالية رسميا فيي الحرب الروسية ضد أوكرانيا، خلال وقت قريب.وجاءت المصادقة على المعاهدة في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إن القوات الأوكرانية تواجه 50 ألفا من قوات العدو في منطقة كورسك، منهم 11 ألفا من الجنود الكوريين الشماليين.