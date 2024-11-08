القوات الكورية الشمالية تنضم لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن القوات الكورية الشمالية التي تم إرسالها إلى روسيا بدأت الاشتراك في عمليات قتالية في صفوف القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا.وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "بيدانت باتيل" للصحفيين في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي إلى شرق روسيا، وانتقل أغلبهم إلى منطقة كورسك في أقصى الغرب، حيث بدؤوا الاشتراك في عمليات قتالية ضمن القوات الروسية.ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إنه سيتوجه لأوربا للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، والاتحاد الأوربي، معربا عن اعتقاده بأنه سيتم في تلك الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بمشاركة القوات الكورية الشمالية في الحرب ضد أوكرانيا.وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد بثت تقريرا يوم الأحد قالت فيه إن روسيا نظمت قوة مكونة من حوالي 50 ألف جندي، بمن فيهم الجنود الكوريون الشماليون، بهدف استعادة منطقة كورسك التي يسطير على جزء منها الجيش الأوكراني.