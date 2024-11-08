سيول تلتزم الحذر بشأن انضمام قوات كورية شمالية للحرب الروسية ضد أوكرانيا

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اتخذت حكومة كوريا الجنوبية موقفا حذرا بشأن اشتراك القوات الكورية الشمالية في العمليات القتالية الروسية ضد القوات الأوكرانية، على الرغم من أن الولايات المتحدة أضفت طابعا رسميا على التقارير ذات الصلة.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنها تراقب التطورات عن كثب.كما أوضح مصدر في الجيش الكوري الجنوبي أن اشتراك القوات الكورية الشمالية في الحرب لم يصل إلى درجة اليقين حتى الآن.جاء ذلك فيما أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أن القوات الكورية الشمالية بدأت الانضمام لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.وحول إمكانية تقديم أسلحة لأوكرانيا ردا على إرسال القوات الكورية الشمالية إلى روسيا، قال مسؤول حكومي في سيول إنه ليس هناك داعٍ حاليا لاتخاذ قرار بشأن تدابير الاستجابة بشكل فوري.وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد ألمحت في شهر أكتوبر الماضي إلى احتمال تقديم أسلحة لأوكرانيا إذا اشتركت القوات الكورية الشمالية في العمليات القتالية ضد القوات الأوكرانية.