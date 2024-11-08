سيول تستعد للتغيرات المحتملة في البيئة التجارية بعد انتخاب ترامب

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أكدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في كوريا الجنوبية على أنها سوف تستجيب بنشاط للتغيرات في البيئة التجارية العالمية، وسط زيادة حالة عدم اليقين في التجارة العالمية في أعقاب انتخاب "دونالد ترامب" رئيسا للولايات المتحدة.وقال نائب وزير الصناعة الكوري "بارك سونغ تيك" اليوم الأربعاء إن الوزارة سوف تستمر في الاتصال بالإدارة الأمريكية لتخفيف قلق الشركات الكورية التي استمثرت أموالها في الولايات المتحدة، وسوف تستجيب في الوقت نفسه للتغيرات في البيئة التجارية العالمية.وأضاف "بارك" أن الحكومة ستركز جهودها على تحقيق الاستقرار في بيئة الأعمال للشركات الكورية المنتجة لأشباه الموصلات، وسط تكهنات بأن إدارة "ترامب" الجديدة ستمارس ضغوطا تجارية أقوى ضد الصين، مقارنة بإدارة "بايدن".وشدد على أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتقليل عدم اليقين لأنشطة الشركات الكورية من خلال تعزيز التعاون مع الحكومة الأمريكية الجديدة وتنظيم مؤتمرات متعددة الأطراف لصناعة أشباه الموصلات.