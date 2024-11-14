واشنطن تؤكد أنه سيتم التعامل بصرامة مع قوات كوريا الشمالية في أوكرانيا

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حذر وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" من أن واشنطن سترد بشكل صارم على نشر كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.وقبيل حضوره اجتماعا لمجلس حلف شمال الأطلنطي، ناتو، في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الأربعاء، قال "بلينكن" إن القوات الكورية الشمالية صارت حاليا في ساحة القتال فعليا، وشدد على أن هذه الخطوة تستدعي ردا صارما.وتأتي تصريحات "بلينكن" بعد يوم واحد من تصريح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل" بأن أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي تم إرسالهم إلى شرق روسيا، وانتقل معظمهم إلى أقصى الغرب في منطقة "كورسك"، حيث بدؤوا في المشاركة في العمليات القتالية ضمن القوات الروسية.وقال "باتيل" أيضا إن القوات الروسية قامت بتدريب الجنود الكوريين الشماليين على المدفعية والطائرات المسيرة وعمليات المشاة الأساسية، بما في ذلك تطهير الخنادق، وهي مهارات حاسمة للعمليات على الجبهة.