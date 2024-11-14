ابنة الرئيس السابق مون جيه إين تعترف بإدارة أعمال غير قانونية في مجال السكن

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قالت الشرطة إن ابنة الرئيس السابق "مون جيه إين" اعترفت بأنها كانت تدير مشروعا غير قانوني للإقامة في مدينة "جيجو".وأوضحت إدارة الشرطة الإقليمية في منطقة "جيجو" أمس الأربعاء أنها ستسلم قضية "مون دا هيه" إلى النيابة العامة خلال هذا الأسبوع، وستوصي بتوجيه اتهامات بموجب قانون مراقبة الصحة العامة.وتُتهم "مون دا هيه" بإدارة نشاط تجاري للإيواء في منزل باسمها في بلدة "هاليم" بمدينة "جيجو" حتى وقت قريب، دون الإعلان عن كونه نشاطا تجاريا.وقالت شرطة "جيجو" إنها "مون" اعترفت بالتهم الموجهة إليها عندما مثلت للاستجواب يوم الاثنين. وطلبت مدينة "جيجو" من الشرطة في شهر سبتمبر إجراء هذا التحقيق بعد نشر عريضة على موقع "إي بيبول" التابع للجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية، أشارت إلى أن "مون دا هيه" تدير هذا العمل التجاري.وبموجب قانون مراقبة الصحة العامة، يمكن أن يؤدي تشغيل نشاط تجاري للإقامة دون الإعلان عنه إلى السجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة تصل إلى 20 مليون وون، أي حوالي 14 ألفا و300 دولار أمريكي.