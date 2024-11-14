الحكومة الكورية تدرس توسيع التأشيرات لمعالجة نقص العمالة في بناء السفن

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن الحكومة سوف تتشاور مع وزارة العدل من أجل توسيع نطاق التأشيرة "إي 7" للعمال المهنيين، إذا رأت صناعة بناء السفن ضرورة تنفيذ ذلك.وأدلى "هان" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء عندما سُئل عن كيفية تخطيط الحكومة لمعالجة نقص العمالة في هذا القطاع.وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي شدد فيه الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب" على ضرورة تعاون سيول وواشنطن في مجال تصدير السفن وصيانتها وإصلاحها.وقال "هان" إنه سيكون من المؤسف ألا يتمكن قطاع بناء السفن من الاستفادة من الازدهار الحالي بسبب نقص العمالة.وكانت شركات بناء السفن قد دعت الحكومة مرارا وتكرارا إلى زيادة المعروض من العمال المحترفين الأجانب.وتواجه هذه الشركات صعوبة في العثور على عمالة محلية بسبب انخفاض معدلات المواليد في كوريا وشيخوخة المجتمع، إلى جانب التصور السائد بأن العمل في أحواض بناء السفن أكثر خطورة من أعمال التصنيع الأخرى.