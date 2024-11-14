بدء الاختبارات الوطنية للقبول بالجامعات الكورية

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يُعقد اليوم الخميس الاختبار السنوي للقدرات الدراسية لدخول الجامعات الكورية في حوالي 1300 مركز اختبار في جميع أنحاء البلاد.وبدأ امتحان القبول بالجامعات، الذي تديره الدولة، والمعروف باللغة الكورية باسم "سُو نُنغ"، باختبار اللغة الكورية في الساعة 8:40 صباحا، وتلاه اختبارات الرياضيات واللغة الإنغليزية والتاريخ الكوري والعلوم.ومن المقرر أن ينتهي الاختبار الخامس والأخير في الساعة 5:45 من مساء اليوم.وقد تقدم أكثر من 522 ألف شخص للاختبار هذا العام، بزيادة قدرها 18 ألفا مقارنة بالعام الماضي.ويمثل طلاب السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية 65% من إجمالي عدد المتقدمين، بينما بلغ عدد خريجي الثانوية العامة الذين يتقدمون للاختبار 161 ألفا و784 شخصا، وهو أعلى رقم منذ عام 2004.ويبدو أن زيادة حصة القبول في كليات الطب للعام القادم قد اجتذبت عددا غير مسبوق من الخريجين الذين يأملون في الالتحاق بكليات الطب.ومن المتوقع أن تستبعد امتحانات هذا العام ما يسمى بـ"الأسئلة القاتلة"، تماشيا مع تعهد سابق من وزارة التعليم.وسوف تصدر نتائج الاختبارات يوم 6 ديسمبر.