سيول تؤكد اشتراك القوات الكورية الشمالية في الحرب الروسية ضد أوكرانيا

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قالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية أمس الأربعاء إن القوات الكورية الشمالية التي تم إرسالها إلى روسيا قد انتقلت إلى منطقة "كورسك" على الجبهة، وتشارك بالفعل في القتال ضد أوكرانيا.وأوضحت الوكالة أن الجنود الكوريين الشماليين الذين تم إرسالهم إلى روسيا انتقلوا إلى منطقة "كورسك" خلال الأسبوعين الماضيين، وقد اكتمل انتشارهم في ساحات المعارك، وأضافت أنها تقوم بجمع وتحليل المعلومات المخابراتية ذات الصلة حاليا.وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية أن القوات الكورية الشمالية المنتشرة في منطقة "كورسك" الروسية تشارك بالعل في القتال ضد أوكرانيا.وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "فيدانت باتيل" إنه يستطيع تأكيد إرسال أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي إلى شرق روسيا، وأن معظمهم انتقلوا إلى أقصى الغرب في منطقة "كورسك"، حيث يقاتلون إلى جانب القوات الروسية.