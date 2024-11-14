الأمريكي من أصل كوري ديف مين يفوز بمقعد في الكونغرس

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فاز عضو مجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا "ديف مين" بمقعد في مجلس النواب الأمريكي، ليضيف صوتا أمريكيا آخر من أصل كوري إلى المجلس التشريعي الأمريكي.وقالت تقارير بثتها شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أمريكية أخرى أمس الأربعاء، إن "مين" فاز بمقعد الدائرة 47 في الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا.وأفادت التقارير بأن "مين" فاز على منافسه بفارق ضئيل حيث حصل على 50.9% من الأصوات.وبذلك أصبح "مين" أحد النواب الأمريكيين القلائل من أصل كوري في الولايات المتحدة.ومؤخرا، أصبح النائب الديمقراطي "أندي كيم" أول أمريكي من أصل كوري يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ، كما حصل النائب الجمهوري "يونغ كيم" على ولاية ثالثة عن الدائرة 40 في الكونغرس في كاليفورنيا.يُذكر أن "مين" أستاذ قانون سابق في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في "إيرفاين" بولاية كاليفورنيا، وقد شغل منصب عضو مجلس الشيوخ بولاية كاليفورنيا منذ عام 2020.وقد تخرج من كلية "وارتون" لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا، وكلية الحقوق بجامعة "هارفارد".