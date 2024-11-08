بكين تسعى لتحسين العلاقات مع سيول استعدادا لعودة ترامب

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أرسلت الحكومة الصينية مؤشرات مؤخرا تدل على تكثيف مساعيها لتحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية، قبل انطلاق إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب". وفي هذا السياق، أدرجت الحكومة الصينية كوريا الجنوبية ضمن قائمة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى الحصول على تأشيرة دخول، كما تناقش مع الحكومة الكورية إمكانية عقد قمة بين البلدين لأول مرة منذ عامين.وقد أعفت الحكومة الصينية حاملي جواز السفر الكوري الذين يزورون الصين لمدة تقل عن 15 يوما من ضرورة الحصول على تأشيرة دخول، بدءا من الـ8 من نوفمبر الجاري. ولم يكن ذلك وفقا لاتفاقية للإعفاء من تأشيرة الدخول بين البلدين، بل كخطوة اتخذتها الحكومة الصينية من طرف واحد. كما كانت تلك هي المرة الأولى التي تدرج فيها الصين كوريا الجنوبية ضمن قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الدخول. يذكر أنه حتى نهاية العام الماضي كانت الحكومة الصينية توسع تلك القائمة من طرف واحد، لكنها شملت فقط بعض الدول الأوربية أو الدول المشاركة في "مبادرة الحزام والطريق". وكان من اللافت أكثر أن هذه الخطة جاءت بشكل مفاجئ حتى دون إشعار مسبق للسفارة الكورية لدى بكين.ومن ناحية أخرى، تناقش كوريا الجنوبية والصين مسألة عقد قمة بين رئيسي البلدين على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي ستعقد في بيرو، وقمة مجموعة العشرين في البرازيل. وقال مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري إن الجانبين يناقشان هذه المسألة بجدية، مشيرا إلى وجود احتمال كبير لتحقيق انعقاد القمة.