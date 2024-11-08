الحكومة الكورية تكشف عن خطة العمل الثانية لإصلاح القطاع الطبي

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قالت وزارة الصحة الكورية إنها ستكشف عن خطة العمل الثانية لإصلاح القطاع الطبي في غضون هذا العام، من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات.وأكدت الوزارة في الوقت نفسه على أنها ستسعى أيضا إلى إقناع الأطباء المتدربين وطلاب الطب الذين لا يوافقون على هذه الإصلاحات، موضحة أنها تدرك أبعاد الوضع الحالي جيدا.جاء ذلك في كلمة ألقاها "لي كي إيل" نائب وزير الصحة في اجتماع عقد في مجمع المكاتب الحكومية بالعاصمة سيول اليوم، لبحث أهم الإنجازات في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية، وخطط التنفيذ المستقبلية.وكانت وزارة الصحة قد وضعت خطة العمل الأولى للإصلاح في القطاع الطبي في شهر أغسطس الماضي، وظلت تنفذ 4 مهام رئيسية، هي: توسيع القوى العاملة الطبية، وتطبيع نظام التسليم الطبي وإعادة بناء خدمة الرعاية الطبية المحلية، وتقديم مكافآت كافية وعادلة لأفراد الرعاية الطبية الأساسية، وبناء شبكة أمان ضد الحوادث الطبية لكل من المرضي والعاملين في القطاع الطبي.أما خطة العمل الثانية التي سيتم الإعلان عنها خلال هذا العام، فسوف تتضمن الخطط التفصيلية لإنشاء شبكة الأمان ضد الحوادث الطبية لكل من العاملين في المجال الطبي والمرضى، والإصلاح الهيكلي للتأمين على الخسائر الفعلية لمنع الإهدار غير الضروري للموارد الطبية.