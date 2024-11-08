الرئيس الكوري يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني على هامش قمة آبيك

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سيعقد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي ستُعقد في بيرو يوميْ الغد الجمعة وبعد غد السبت.وسوف يكون لقاء الرئيس يون مع رئيس الوزراء الياباني الثاني من نوعه، بعد اللقاء الأول الذي عُقد يوم 10 أكتوبر الماضي.وصرح المكتب الرئاسي الكوري اليوم بأن الرئيس يون سيعقد هذه المباحثات مع رئيس الوزراء الياباني على هامش قمة آبيك لتأكيد رغبته الراسخة في تطوير العلاقات الكورية اليابانية، في أثناء احتفال البلدين بالذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية خلال العام القادم.وبالإضافة إلى ذلك، سيعقد الرئيس يون سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك فيتنام وبروناي وكندا، حيث يسعى الرئيس يون لإدانة التعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية، بما في ذلك إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا، كما سيطلب الدعم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ من أجل حماية النظام الدولي القائم على القواعد.وسوف يقدم الرئيس يون خلال مشاركته في الاجتماعات خطة لعقد قمة آبيك العام القادم في كوريا باعتبارها الدولة التي ترأس الدورة القادمة، حيث ستعقد قمة آبيك القادمة في مدينة "كيونغ جو" الكورية تحت عنوان "الغد المستدام الذي نصنعه".