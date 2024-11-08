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السياسية

الرئيس يون يحذر من اتخاذ خطوات ردا على التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا

Write: 2024-11-14 13:59:51Update: 2024-11-14 14:30:32

الرئيس يون يحذر من اتخاذ خطوات ردا على التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا

Photo : YONHAP News

حذر  الرئيس  الكوري الجنوبي  "يون  صوك  يول"  من  أنه  إذا  لم  تتوقف  روسيا  وكوريا الشمالية  عن  المغامرات العسكرية،  فسوف  يتم  اتخاذ  إجراءات عملية  مناسبة،  بما  في  ذلك  تعزيز  الدعم  المقدم  إلى  أوكرانيا  بالتعاون مع  الدول  الحليفة والصديقة،  مؤكدا  على  ضرورة  قيام  الصين  بدور  مسؤول  في  هذا  الصدد.
جاء  ذلك  في  مقابلة  مكتوبة مع  وكالة  "إيفي"  الإسبانية للأنباء،  نُشرت  اليوم  قبل  حضوره  قمة  منظمة  التعاون  الاقتصادي في  آسيا  والمحيط الهادئ،  وقمة  مجموعة العشرين،  حيث  قال  إن  إرسال  كوريا  الشمالية قوات  إلى  روسيا  يشكل  تهديدا خطيرا  ضد  شبه  الجزيرة  الكورية وأوربا،  بل  ويهدد  أيضا  جميع  دول  العالم.
وأوضح  الرئيس  يون  أن  كوريا  الجنوبية  مستمرة في  التواصل  الاستراتيجي مع  الصين  أيضا،  حيث  تطلب  منها  القيام بدور  مسؤول  في  تحقيق  الاستقرار في  شبه  الجزيرة الكورية  ومنطقة  المحيطين الهندي  والهادئ.
وأشار  إلى  أن  سيول  تحافظ  أيضا  على  التواصل  الضروري مع  روسيا،  وهي  الطرف  الأساسي في  الحرب،  حيث  تبذل  الحكومة الكورية  الجنوبية  جهودا  دبلوماسية  تشمل  السعي  لإيقاف التعاون  العسكري  الروسي مع  كوريا  الشمالية.
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