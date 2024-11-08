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السياسية

مباحثات بين وزيريْ الخارجية الكوري الجنوبي والأمريكي غدا

Write: 2024-11-14 14:00:18Update: 2024-11-14 14:31:01

مباحثات بين وزيريْ الخارجية الكوري الجنوبي والأمريكي غدا

Photo : YONHAP News

من  المقرر  أن  يعقد  وزير  الخارجية  الكوري الجنوبي  "جو  تيه  يول"  مباحثات مع  نظيره  الأمريكي "أنتوني  بلينكن"  على  هامش  حضورهما اجتماعات  وزراء  الخارجية والتجارة  في  الدول  الأعضاء  في  منظمة  التعاون الاقتصادي  في  آسيا  والمحيط  الهادئ، آبيك،  في  بيرو.
وقالت  وزارة  الخارجية في  سيول  اليوم  إن  الوزيرين سيناقشان  خلال  المباحثات خطة  للتعامل  مع  مسألة  مشاركة جنود  كوريين  شماليين ضمن  القوات  الروسية في  الحرب  ضد  أوكرانيا.
وكان  وزير  الخارجية الأمريكي  قد  أدلى  بتصريحات  أمس  في  مقر  حلف  شمال  الأطلنطي  حذر  فيها  من  أن  الولايات المتحدة  سترد  بشكل  صارم  على  مشاركة  الجنود الكوريين  الشماليين  في  الحرب.
وبالإضافة  إلى  ذلك  من  المتوقع أن  يتباحث  الوزيران حول  إنجازات  التعاون بين  البلدين  خلال  فترة  إدارة  الرئيس  الأمريكي "جو  بايدن"،  كما  سيناقشان  سبل  تعزيز  التحالف بينهما  خلال  فترة  انتقال  السلطة في  الولايات  المتحدة.
وسوف  تكون  هذه  المباحثات  هي  الأولى  من  نوعها  منذ  حوالي  أسبوعين، بعد  الاجتماع  السادس لوزراء  خارجية  ودفاع  كوريا  الجنوبية والولايات  المتحدة  الأمريكية، الذي  عقد  في  مقر  وزارة  الخارجية  الأمريكية في  واشنطن،  في  نهاية  الشهر  الماضي.
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