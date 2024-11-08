الرئيس يون يغادر البلاد لحضور قمة آبيك وقمة مجموعة الـ20

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غادر الرئيس الكوري "يون صوك يول" العاصمة سيول صباح اليوم لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك" في بيرو، وقمة مجموعة العشرين في البرازيل.واستقل الرئيس يون الطائرة الرئاسية رقم 1 التابعة للقوات الجوية، من مطار سيول في مدينة "صونغ نام"، حيث كان في وداعه كلٌ من: زعيم حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون"، وزعيم التكتل الحزبي "تشو كيونغ هو"، وكبير المساعدين الرئاسيين "جونغ جين سوك"، وسفير بيرو لدى كوريا "بول فرناندو دوغلاس بارودي"، والسفيرة البرازيلية لدى كوريا "مارسيا دونر أبرو".ومن المقرر أن يزور الرئيس يون أولا العاصمة البيروفية "ليما" لحضور قمة آبيك، ثم مدينة "ريو دي جانيرو" في البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين.وخلال هذه الاجتماعات متعددة الأطراف، سيؤكد الرئيس يون على دور كوريا الجنوبية كدولة محورية عالمية، مع السعي إلى التضامن الدولي ردا على التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وعلى هامش الاجتماعات في بيرو، من المقرر أن يشارك الرئيس يون في قمة ثلاثية تشمل الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني غدا الجمعة، كما يُتوقع أن يعقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني، بالإضافة إلى إمكانية عقد اجتماع منفصل مع الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب".