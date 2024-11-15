واشنطن تعيد إدراج كوريا الجنوبية في قائمة مراقبة العملات الأجنبية

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أعادت الولايات المتحدة وضع كوريا الجنوبية على قائمة مراقبة الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين تستدعي سياساتهم للعملة المحلية اهتماما أكبر.وقررت وزارة الخزانة الأمريكية إضافة كوريا الجنوبية و6 دول أخرى إلى القائمة في تقريرها نصف السنوي المقدم إلى الكونغرس بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والصرف الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.وكانت الاقتصادات الأخرى المدرجة على قائمة المراقبة هي: الصين واليابان وتايوان وسنغافوره وفيتنام وألمانيا، والتي كانت جميعها على القائمة في تقرير يونيو.وقد استُبعدت كوريا الجنوبية من القائمة للمرة الثانية على التوالي في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن تم حذفها من القائمة للمرة الأولى منذ 7 سنوات، لكنها أعيدت إلى القائمة الأخيرة.وتقوم وزارة الخزانة الأمريكية بتقييم سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات أسعار الصرف لأكبر شركائها التجاريين.وإذا استوفت هذه الدول معيارين من أصل 3 معايير، يتم تصنيفها ضمن دول "قائمة المراقبة"، وإذا استوفت المعايير الثلاثة جميعها، يتم اعتبارها دولا متلاعبة محتملة بالعملة وتتطلب "تحليلا معمقا".