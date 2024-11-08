إصدار مذكرات اعتقال احترازية بحق وسيط سياسي ونائبة سابقة في الحزب الحاكم

Photo : KBS

أصدرت محكمة كورية أوامر بالحبس الاحتياطي لشخصين رئيسيين في فضيحة سياسية رفيعة المستوى مرتبطة بالرئيس "يون صوك يول" والسيدة الأولى "كيم كون هي".وأصدرت محكمة "تشانغ وان" الإقليمية مذكرات الاعتقال صباح اليوم الجمعة بحق "ميونغ تيه كيون"، الذي يصف نفسه بأنه مستشار سياسي، والنائبة السابقة عن حزب قوة الشعب الحاكم "كيم يونغ سون"، وأشارت المحكمة إلى مخاطر إتلاف المشتبه بهما للأدلة.ويُشتبه في أن "ميونغ" تلقى حوالي 76 مليون وون، اي حوالي 54 ألف دولار، من النائبة السابقة بين أغسطس 2022 ونوفمبر 2023، مقابل مساعدته لها في الفوز بترشيحها في الانتخابات البرلمانية التكميلية في يونيو 2022.كما يشتبه في أن "ميونغ" استخدم علاقاته الشخصية مع الرئيس "يون صوك يول" والسيدة الأولى "كيم كون هي" للتأثير على عملية الترشيح.ورفضت المحكمة طلب النيابة بإصدار أوامر بالحبس الاحتياطي لشخصين آخرين سعيا للترشح في الانتخابات التكميلية لعام 2022، ويُزعم أنهما سلما حوالي 240 مليون وون إلى وكالة استطلاعات للرأي يعمل بها "ميونغ"، طلبا لدعمه.