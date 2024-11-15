اختيار 4 مرشحين لمنصب القاضي بالمحكمة العليا

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تم اختيار 4 مرشحين في القائمة المختصرة لخلافة قاضي المحكمة العليا "كيم سانغ هوان"، الذي سيتقاعد يوم 27 ديسمبر.وعقدت لجنة المحكمة العليا المعنية بالتوصية بالمرشحين اجتماعا أمس الخميس، قررت فيه تقديم 4 مرشحين من إجمالي 37 مرشحا، إلى رئيس المحكمة العليا "جو هي دي".وكان المرشحون الأربعة هم: المحامي "تشو هان تشانغ"، وكبير قضاة محكمة الاستئناف في سيول "هونغ دونغ كي"، والقاضيان بالمحكمة نفسها "ما يونغ جو" و"شيم دام".ومن المقرر أن يكشف رئيس المحكمة العليا عن الأحكام والمهام الرئيسية للمرشحين الأربعة في أثناء جمع الآراء حتى يوم الثلاثاء القادم، قبل اختيار المرشح النهائي والتسليم التوصية النهائية للرئيس "يون صوك يول" لتعيينه.