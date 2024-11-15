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السياسية

الحزب الحاكم يبدأ عملية التوصية بالمرشحين لمنصب المفتش الخاص

Write: 2024-11-15 10:15:34

الحزب الحاكم يبدأ عملية التوصية بالمرشحين لمنصب المفتش الخاص

Photo : YONHAP News

قرر حزب قوة الشعب الحاكم اتخاذ خطوات لضمان قيام البرلمان بالتوصية بالمرشحين لمنصب المفتش الخاص للنظر في الادعاءات المثارة ضد أفراد عائلة الرئيس "يون صوك يول".

وتبنى المعسكر الحاكم سياسة الحزب خلال اجتماع عام لنوابه أمس الخميس، حيث كلف زعيم التكتل البرلماني للحزب "تشو كيونغ هو" بوضع التفاصيل.

وفي الاجتماع أيضا، قرر الحزب السعي إلى إدخال تعديلات على التشريعات حتى يتمكن البرلمان من التوصية بمديرين لمؤسسة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية دون تأخير لا مبرر له. وكان تعيين مفتش خاص أحد تعهدات الرئيس "يون صوك يول".

ومن ناحية أخرى، قال الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، إن تعيين مفتش خاص ليس الحل الأساسي للمزاعم المحيطة بالسيدة الأولى "كيم كون هي"، مؤكدا على الحاجة لإجراء تحقيق وليس مجرد تفتيش.
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