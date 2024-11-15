وزارة الصحة الكورية تواصل إعادة هيكلة مستشفيات الرعاية الصحية المتقدمة

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قررت وزارة الصحة الكورية مواصلة المشروع التجريبي لإعادة هيكلة مستشفيات الرعاية الصحية المتقدمة، التي تسمى بمستشفيات الرعاية الثالثية بعد الرعاية الأولية والثانوية، حيث تركز تلك المستشفيات على الأمراض الخطيرة وحالات الطوارئ والأمراض النادرة.ويشارك في المشروع حاليا 31 مستشفى من أصل 47 من المستشفيات الشاملة الكبرى، ومن المقرر أن تنضم إليها 9 مستشفيات أخرى.وقد خفضت المستشفيات عدد الأسرة في أجنحتها العامة بنسب تتراوح بين 5% و15%، كما أن 70% من الحالات التي تستقبلها حاليا تنطوي على مشاكل صحية خطيرة.وخفضت المستشفيات الـ31 المشارِكة في المشروع ما مجموعه ألفين و452 سريرا في الأجنحة العامة، باستثناء أسرّة الطوارئ والأطفال.وتتوقع الوزارة أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى تعزيز الوظائف الأساسية للمستشفيات الكبرى وتوفير تدريب مكثف للأطباء المقيمين.