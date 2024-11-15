وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يعقدان محادثات في بيرو

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" ووزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" محادثات أمس الخميس على هامش الاجتماع الوزاري المشترك لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بيرو.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة إن الوزيرين تبادلا الآراء حول العلاقات الثنائية والتعاون الثلاثي مع اليابان وإرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا.وخلال الاجتماع، أعرب كل من "جو" و"بلينكن" عن قلقهما بشأن تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، ووصفاه بأنه غير مشروع ويشكل تهديدا خطيرا لأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوربا.واتفق الجانبان على التعاون الوثيق في ضوء إمكانية تقديم روسيا مساعدات عسكرية لكوريا الشمالية مقابل نشر القوات.وأشار "بلينكن" إلى أن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا يزال قويا، وقال إن الإنجازات الرئيسية التي حققها التحالف بين البلدين سوف تُنقل بسلاسة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة.