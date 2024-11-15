زعيم كوريا الشمالية يأمر بإنتاج كميات كبيرة من الطائرات المسيرة الانتحارية

Photo : YONHAP News / KCNA

أفادت بعض التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد وجه بإجراء اختبار لتقييم أداء مختلف الطائرات الانتحارية الهجومية المُسيّرة، وأمر بإنتاجها بكميات كبيرة.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة أن "كيم" أشرف على الاختبار أمس، والذي شمل طائرات درون انتحارية من أنواع مختلفة أنتجها معهد تابع لمجمع التكنولوجيا الجوية غير المأهولة بالعنصر البشري، في كوريا الشمالية.وقالت وكالة الأنباء المركزية إن طائرات الدرون المصممة للاستخدام في نطاقات ضرب مختلفة، سوف توجه ضربات دقيقة لأهداف العدو برا وبحرا.وادعى التقرير أن الطائرات تصيب أهدافها بعد التحليق على مسارات مختلفة محددة مسبقا، في نطاقات استهداف مختلفة لتوجيه ضربات دقيقة.وفي حين أعرب "كيم" عن رضائه عن تلك الطائرات، أكد أيضا على ضرورة بناء نظام إنتاج متسلسل في أقرب وقت ممكن لتبدأ عمليات الإنتاج الضخم لها على نطاق واسع.