الرئيس يون يصل إلى بيرو لحضور قمة آبيك

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وصل الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى ليما عاصمة بيرو أمس الخميس لحضور قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، "آبيك".وسوف يلقي الرئيس "يون" كلمة اليوم الجمعة في الجلسة الأولى من القمة بصفته رئيسا للدولة التي ستتولى رئاسة آبيك العام القادم، كما سيحضر الحوار مع اللجنة الاستشارية لرجال الأعمال، وقمة المديرين التنفيذيين.وبالإضافة إلى ذلك، سيعقد "يون" محادثات قمة ثلاثية مع نظيريه الأمريكي "جو بايدن" والياباني "شيغيرو إيشيبا". وقال "جيك سوليفان" مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي إنه سيتم في القمة الثلاثية الإعلان عن تأسيس أمانة للتعاون بين الدول الثلاث.وأضاف "سوليفان" أن تأسيس هذه الأمانة يهدف إلى مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان من خلال إرساء إطار مؤسسي لذلك التعاون.وعلى هامش حضوره قمة آبيك، سيعقد الرئيس الكوري "يون" محادثات قمة مع نظيرته البيروفية "دينا بولوارت".وبعد ذلك سيتوجه "يون" إلى مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية بعد غد الأحد لحضور قمة مجموعة العشرين.