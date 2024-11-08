وزير الخارجية الكوري يعقد أول محادثات مع نظيره الياباني الجديد

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عقد وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" محادثات أمس الخميس مع نظيره الياباني الجديد "داكيشي إيوايا".وقالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة إن الوزيرين الكوري "تشو" والياباني "إيوايا" عقدا محادثات في ليما عاصمة بيرو على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، حيث اتفقا على استمرار التواصل ضمن الجهود الرامية إلى إدارة القضايا المعلقة بين البلدين بحكمة.واتفق الوزيران على تنفيذ الأحداث التذكارية في العام القادم احتفالا بمرور 60 عاما على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.كما اتفق الجانبان في الرأي على ضرورة التعاون المشترك بشكل وثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشأن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية، وأشارا إلى أن إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا يشكل تهديدا خطيرا ضد السلام والأمن العالميين.