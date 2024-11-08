مساحة الأراضي المزروعة بالأرز في كوريا تسجل أقل مستوياتها على الإطلاق

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سجلت مساحة الأراضي المزروعة بالأرز في كوريا الجنوبية أقل مستوياتها على الإطلاق هذا العام منذ أن بدأ إعداد الإحصاءات ذات الصلة، حيث انخفضت إلى مستوى أقل من 700 ألف هكتار.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالأرز هذا العام 697 ألفا و713 هكتارا، بانخفاض نسبته 1.5% مقارنة بالعام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقل فيها مساحة الأراضي المزروعة بالأرز في كوريا عن 700 ألف هكتار من أن بدأ إعداد الإحصاءات ذات الصلة في عام 1964.وكانت مساحة الأراضي المزروعة بالأرز قد بلغت 816 ألف هكتار في عام 2014، ثم بدأت تنخفض لتبلغ 708 هكتارات في العام الماضي.وأرجع التقرير السبب في انخفاض مساحة الأراضي المزروعة بالأرز إلى السياسات التي انتهجتها الحكومة لتقليل كمية إنتاج الأرز ضمن الجهود الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الطلب والعرض.وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج الأرز في كوريا هذا العام بلغ 3 ملايين و585 ألف طن، بتراجع نسبته 3.2% مقارنة بالعام الماضي.