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خففت الحكومة الكورية من تقييمها لدرجة التعافي الاقتصادي مقارنة بالشهر الماضي، وقالت إن الاقتصاد الكوري يواصل التعافي بوتيرة بطيئة.ويرجع السبب في هذا التخفيف إلى وصول معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 0.1% في الربع الثالث من هذا العام، أي أقل من التوقعات، إلى جانب المخاوف من احتمال زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي نتيجة للتغيرات في الظروف الداخلية والخارجية.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، يواصل الاقتصاد التعافي ببطء، مع استمرار حالة عدم اليقين بسبب التقلبات في الظروف الداخلية والخارجية.وعدلت الحكومة عبارة "اتجاه التعافي الاقتصادي" المستخدمة في تقاريرها في الأشهر الستة الماضية إلى عبارة "التعافي الاقتصادي البطيء".وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكوري عانى من الركود في الإنتاج والاستهلاك، حيث انخفض حجم الإنتاج في الصناعات المعدنية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الأسبق، وبنسبة 1.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.كما انخفض حجم إنتاج صناعات الخدمات بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الأسبق، و0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا انخفض إجمالي حجم الإنتاج الصناعي للبلاد بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر الأسبق، و1.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وسجلت قيمة الصادرات الكورية 57 مليارا و520 مليون دولار في أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 4.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الواردات في أكتوبر 54 مليارا و350 مليون دولار، بزيادة 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.