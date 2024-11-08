المنتخب الكوري لكرة القدم يعزز صدارته في التصفيات الآسيوية

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استطاع المنتخب الكوري لكرة القدم تعزيز صدارته ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، برصيد بلغ 13 نقطة، وتمكن من قطع شوط نحو التأهل لنهائيات بطولة العالم لعام 2026، بعد أن فاز على نظيره الكويتي بـ3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد "جابر الأحمد" الدولي في الكويت، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.وكان هذا الفوز هو الرابع على التوالي للمنتخب الكوري.وسجل كل من "أوه سيه هون" و"سون هنغ مين" هدفا للمنتخب الكوري في الشوط الأول من المباراة، فيما سجل "هوانغ إين بوم" الهدف الثالث في الشوط الثاني.أما المنتخب الكويتي فسجل هدفا بواسطة اللاعب "محمد دحام" في 15 دقيقة من الشوط الثاني.وسوف يتوجه المنتخب الكوري إلى عَمّان عاصمة الأردن لمواجهة نظيره الفلسطيني على استاد عمان الدولي يوم التاسع عشر من نوفمبر.