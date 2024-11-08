القمة الكورية الأمريكية اليابانية تعلن عن إطلاق هيئة للتعاون الثلاثي

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عقد قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مباحثات قمة، على هامش مشاركتهم في اجتماعات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، أمس الجمعة، في ليما عاصمة بيرو، حيث اتفقوا على تأسيس هيئة مشتركة للتعاون بهدف تعزيز التعاون في المجالات الأمنية وغيرها بين الدول الثلاث.وأدان الرئيس الكوري "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا"، إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا والمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا.وأصدرت القمة الثلاثية الكورية الأمريكية اليابانية بيانا مشتركا يتضمن هذه القرارات، حيث تم التأكيد على أن الهيئة الجديدة ستضمن المزيد من التنسيق بين أهداف سيول وواشنطن وطوكيو لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة مزدهرة ومترابطة ومرنة ومستقرة وآمنة.وأدان البيان استفزازات كوريا الشمالية العسكرية، وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير لمواجهتها.كما انتقد البيان إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا، ووصف ذلك بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشدد على أن الحرب في أوكرانيا حرب عدوانية أحادية الجانب من قبل روسيا.وأكد القادة الثلاثة مجددا التزامهم بتحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتعهدوا بالتعامل بحزم مع أي انتهاكات أو محاولات لإضعاف نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.كما أكد الرئيس بايدن ورئيس الوزراء إيشيبا دعمهما الكامل لرؤية الرئيس يون من أجل جعل "شبه الجزيرة الكورية حرة وسلمية ومزدهرة"، وشددا على دعمهما لتوحيد الكوريتين بشكل سلمي وديمقراطي.وفي السياق ذاته، دعا القادة الثلاثة إلى تعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وحل قضية المختطفين الكوريين الجنوبيين والمحتجزين والمفقودين في الخارج، وحل قضايا الجنود الأسرى الكوريين الجنوبيين المفقودين.وفي ختام البيان، أكد القادة الثلاثة أنهم ملتزمون بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وما وراءها، ودعمهم الثابت للنظام الدولي القائم على القواعد الذي يدعم الحرية والانفتاح. وأكدوا أيضا على أن التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قد ارتقى إلى مستوى جديد في مختلف المجالات، وعبّروا عن إيمانهم بأن العلاقات بين الدول الثلاث ستكون بمثابة آلية للتوازن من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال الفترة القادمة.وبعد اختتام القمة الثلاثية، عقد الرئيس يون مباحثات منفصلة مع الرئيس بايدن استمرت حوالي عشر دقائق، وفقا لما ذكره المكتب الرئاسي الكوري.