بايدن يحث بكين على العمل لمنع إرسال المزيد من القوات الكورية الشمالية إلى روسيا

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حثّ الرئيسُ الأمريكي "جو بايدن" الرئيسَ الصيني "شي جين بينغ" على استخدام نفوذ الصين على كوريا الشمالية وروسيا لمنع إرسال المزيد من القوات الكورية الشمالية لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" إن بايدن أطلق هذه الدعوة في أثناء مباحثات القمة التي أجراها مع الرئيس الصيني، على هامش مشاركتهما في قمة منتدى التعاون لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، في بيرو.وأضاف سوليفان في تصريحات للصحفيين أن بايدن أشار إلى أن الصين لديها نفوذ وقدرة ويجب أن تستخدمها لمحاولة منع المزيد من التصعيد أو التوسع في الصراع من خلال إدخال المزيد من القوات الكورية الشمالية.ونقل سوليفان عن بايدن قوله إن نشر القوات الكورية الشمالية يعتبر "تطورا خطيرا للغاية"، حيث من المرجح أن يؤدي تعميق التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ إلى تعزيز إمكانية السلوك الاستفزازي من قبل كوريا الشمالية، بما في ذلك اختبارات الصواريخ أو إجراء تجربتها النووية السابعة.