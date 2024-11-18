كيم يو جونغ تحذّر كوريا الجنوبية بسبب المنشورات الدعائية عبر الحدود

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حذرت "كيم يو جونغ"، الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، من أن كوريا الجنوبية سوف تضطر لدفع "ثمن باهظ" بسبب إرسالها منشورات دعائية عبر الحدود.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد، قالت كيم إن أنواعا مختلفة من "المنشورات الدعائية والأشياء القذرة" التي أرسلتها كوريا الجنوبية سقطت في العديد من المناطق بالقرب من الحدود الجنوبية وحتى في المنطقة العميقة من كوريا الشمالية يوم السبت.وأضافت كيم أن كوريا الشمالية تدين بشدة هذه "الأعمال المخزية والقذرة" من قبل كوريا الجنوبية، التي نثرت منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية مرة أخرى متجاهلة تحذيرات بيونغ يانغ المتكررة.وأكدت كيم على أن أراضي كوريا الشمالية التي لا تنتهك حرمتها تتعرض للتلوث، وكان لابد من استخدام الكثير من العمالة في التخلص من تلك النفايات. وحذرت من أن كوريا الجنوبية ستضطر إلى دفع ثمن باهظ، وقالت إن هناك حدا لصبر بيونغ يانغ.وكشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن صورة ذات صلة تظهر بالونا ساقطا يحمل منشورات ووجبات خفيفة وأدوية ومكملات غذائية للأطفال.