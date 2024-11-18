كوريا الشمالية تشوّش على إشارات جي بي إس لليوم العاشر على التوالي

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قال الجيش الكوري الجنوبي أمس الأحد إن كوريا الشمالية حاولت تعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي، "جي بي إس"، في المناطق الحدودية بين الكوريتين، وذلك لليوم العاشر على التوالي.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة في سيول، تم اكتشاف تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في الجزء الشمالي من مقاطعة "كانغ وان" في وقت مبكر من صباح أمس الأحد.وقد ظلت كوريا الشمالية تحاول التشويش على إشارات نظام "جي بي إس" في كوريا الجنوبية كل يوم منذ يوم 8 نوفمبر.وكان التشويش مقتصرا على الجزر الشمالية الغربية في الأيام القليلة الأولى قبل أن ينتشر إلى الأجزاء الشمالية من مقاطعتيْ "كيونغ كي" و"كانغ وان" يوم الخميس الماضي.وقال الجيش إن التشويش يبدو أنه مناورة عسكرية كورية شمالية ردا على ما قالت كوريا الشمالية إنه انتهاك لأجوائها بواسطة طائرات بدون طيار كورية جنوبية.