موجة برد تضرب كوريا الجنوبية

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صدرت تحذيرات من موجة برد في كوريا الجنوبية صباح اليوم الاثنين، حيث انخفضت درجات الحرارة بأكثر من عشر درجات مئوية مقارنة بما كانت عليه أمس الأحد.وشهدت العاصمة سيول اليوم أول انخفاض لدرجات الحرارة إلى مستوى تحت الصفر هذا الخريف، حيث انخفضت درجات الحرارة الصباحية إلى 0.1 درجة تحت الصفر.وانخفضت درجات الحرارة في منطقة "تشور وان" إلى 5.3 درجة تحت الصفر، وفي "باجو" إلى 4.5 درجة تحت الصفر، وفي "تشونغ جو" إلى 3.9 درجة تحت الصفر، بانخفاض 14 درجة عن اليوم السابق.كما ستضرب رياح قوية بعض مناطق البلاد، مع إصدار تحذيرات من الرياح القوية للمناطق الساحلية الجنوبية والغربية وجزيرة جيجو.ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة المرتفعة خلال فترة بعد الظهر في مستوى يقل عن عشر درجات مئوية في بعض المناطق، مع توقع بوصولها إلى 7 درجات في سيول، و8 درجات في "جون جو"، و9 درجات في "كوانغ جو" و"ديغو".وتوقعت هيئة الأرصاد الجورية الكورية أن تنحسر موجة البرد تدريجيا بدءا من منتصف هذا الأسبوع.