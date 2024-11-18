الرئيس الكوري يصل إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين

Photo : YONHAP News

وصل الرئيس "يون صوك يول" إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين، بعد أن أنهى زيارة استمرت أربعة أيام إلى بيرو لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك".وهبطت الطائرة الرئاسية الكورية مساء أمس الأحد في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، وهي المحطة الثانية في جولته في أمريكا الجنوبية.ومن المقرر أن يحضر يون اجتماعات قمة مجموعة العشرين اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.وسوف يحضر الرئيس يون اليوم فاعليات إطلاق "التحالف العالمي لمواجهة الجوع والفقر"، لتوضيح مساهمات كوريا الجنوبية في التعامل مع قضية الجوع العالمي. كما سيقترح مبادرات عالمية لمكافحة تغير المناخ وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة خلال جلسة مجموعة العشرين غدا.وقال المكتب الرئاسي الكوري إنه ينسق من أجل محادثات القمة المنفصلة التي سيجريها الرئيس يون مع قادة كل من جنوب إفريقيا والمكسيك وإندونيسيا، على هامش قمة مجموعة العشرين.