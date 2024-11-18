كوريا الشمالية تطلق المزيد من بالونات القمامة نحو الجنوب

Photo : YONHAP News

أطلقت كوريا الشمالية المزيد من بالونات القمامة عبر الحدود نحو كوريا الجنوبية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن كوريا الشمالية بدأت في إطلاق المزيد من بالونات القمامة في حوالي الساعة 3 من صباح اليوم، وأن تلك البالونات من المرجح أن تنجرف نحو منطقة العاصمة سيول ومقاطعة كيونغ كي، بالنظر إلى اتجاه الرياح.ويأتي هذا الإطلاق الأخير بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الإطلاق السابق.وقد أطلقت كوريا الشمالية منذ 28 مايو الماضي آلاف البالونات على 31 مرة، وكانت محملة بأكياس مملوءة بالقمامة.وجاء إطلاق اليوم الاثنين بعد يوم من تحذير "كيم يو جونغ"، الأخت القوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، من أن كوريا الجنوبية ستدفع "ثمنا باهظا" لإرسال منشورات دعائية عبر الحدود يوم السبت.