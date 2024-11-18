ُمّال السكك الحديدية قي كوريا يطلقون إضرابا عن العمل

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بدأ عمال السكك الحديدية في كوريا الجنوبية إضرابا للعمل وفقا للقواعد، اليوم الاثنين، مما تسبب في تأخيرات لركاب المترو في منطقة العاصمة.وقالت شركة السكك الحديدية الكورية صباح اليوم إن أجزاء من منطقة العاصمة تشهد حاليا تأخيرات في عمليات المترو بسبب التباطؤ الناجم عن الإضراب.وحتى الساعة 8 صباحا، كان حوالي 40 قطارا على خطوط المترو أرقام 1 و3 و4، بالإضافة إلى خط "شين بون دانغ"، وخطوط أخرى في منطقة العاصمة، تعمل متأخرة عن الموعد المحدد بما يتراوح بين خمس إلى 20 دقيقة. ومع ذلك، كانت قطارات "كي تي إكس" والقطارات غير السريعة تعمل بشكل طبيعي.وقد أعلن اتحاد عمال السكك الحديدية الكورية أمس الأحد أن الإضراب عن العمل وفقا للقواعد سيستمر من الاثنين إلى الجمعة، وبعد ذلك سيقرر أعضاؤه ما إذا كانوا سوف يستمرون في الإضراب أم لا.وقال عمال السكك الحديدية إنهم سيلتزمون بقواعد العمل من خلال عدم التسرع ووضع مراقبين للقطارات على طول المسارات ومراقبة فترات الراحة وأوقات التوقف في المحطات.ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد إضرابا عاما مفتوحا مطلع الشهر القادم بعد عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس.