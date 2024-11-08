بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية لقصف الأراضي الروسية

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قال تقرير نشرته صحفية نيويورك تايمز الأمريكية أمس الأحد إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أرض - أرض أمريكية الصنع بعيدة المدى في قصف الأهداف الموجودة في عمق الأراضي الروسية، وذلك ردا على إرسال كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا.وأضافت الصحيفة أن "بايدن" اتخذ هذا القرار الذي يمثل تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية، ووافق على استخدام صواريخ "أتاكمز" التي يصل مداها إلى حوالي 300 كيلومتر في ضرب الأهداف داخل الأراضي الروسية.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المرجح أن يتم استخدام هذه الصواريخ في البداية ضد القوات الروسية والكورية الشمالية للدفاع عن القوات الأوكرانية المتمركزة في منطقة كورسك في غرب روسيا.وأكدوا أن سماح "بايدن" لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" جاء استجابة لقرار روسيا المفاجئ بإدخال قوات كورية شمالية في القتال ضد أوكرانيا، موضحين أن قرار بايدن يهدف أيضا إلى توجيه تحذير إلى كوريا الشمالية بعدم إرسال المزيد من القوات لدعم روسيا.