الرئيس يون يعقد جولة أخرى من المحادثات مع رئيس الوزراء الياباني

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول"أمس الأحد جولة ثانية من المحادثات مع رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" على هامش حضورهما قمة آبيك في بيرو.وكان الرئيس "يون" قد التقى برئيس الورزاء الياباني "إيشيدا" في محادثات القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، التي عقدت أول من ِأمس السبت في بيرو.وخلال اللقاء، أعرب الجانبان الكوري والياباني عن قلقهما العميق من إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا، واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين ليتمكن المجتمع من توجيه رسالة موحدة إلى بيونغ يانغ مفادها عدم إيفاد المزيد من القوات إلى روسيا.كما أجرى الرئيس "يون" محادثات قمة مع كل من الرئيس الفيتنامي "لونغ كونغ" ورئيسة بيرو "دينا بولوارت"، حيث بحث معهما سبل تعزيز التعاون في مجال سلاسل التوريد والمعادن.واتفق الرئيس "يون" مع نظيرته البيروفية "بولوارت" على توسيع نطاق التعاون في المجالات الأمنية، بما في ذلك التطوير المشترك للغواصات.