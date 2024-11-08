كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تصدر بيانا يدين إرسال كوريا الشمالية قوات لروسيا

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عقدت أول من أمس السبت في بيرو محادثات قمة بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" ونظيره الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا"، على هامش قمة منتدى التعاون لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك.وفي ختام القمة الثلاثية، تم إصدار بيان مشترك يدين بشدة إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا، وانتهاك بيونغ يانغ وموسكو للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.وقال البيان المشترك إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدين بلهجة شديدة القرار الذي اتخذه قادة كوريا الشمالية وروسيا لتوسيع الحرب الروسية ضد أوكرانيا.وشدد البيان على أن الدول الثلاث تتمسك بموقفها الداعي إلى دعم ممارسة أوكرانيا لحقها في الدفاع عن النفس، وهو حق أصيل لكل دولة حسبما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.كما جدد البيان تأكيد الدول الثلاث على التعهدات بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل بناء على قرارات مجلس الأمن، وأيضا الرد بحزم على انتهاكات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية، وعلى أي نوع من المحاولات الرامية إلى تقويض الجهود الدولية للحد من الانتشار النووي.