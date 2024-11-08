سيول وطوكيو تنسقان لزيارة وزير الدفاع الياباني في ديسمبر

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نقل تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الاثنين عن مصادر مسؤولة متعددة قولها إن كوريا الجنوبية واليابان تجريان حاليا عمليات تنسيق بشأن زيارة وزير الدفاع الياباني "غين ناكاتاني" إلى كوريا الجنوبية في أواخر شهر ديسمبر القادم، من أجل عقد محادثات مع نظيره الكوري "كيم يونغ هيون".وإذا تحققت هذه الزيارة، فسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير دفاع ياباني بزيارة لكوريا الجنوبية منذ عام 2015.وكان الوزير الياباني "ناكاتاني" قد أعرب عن نيته زيارة كوريا الجنوبية في أسرع وقت ممكن، وذلك في أثناء حضوره حدثا نظمته السفارة الكورية لدى اليابان يوم الثاني من شهر أكتوبر الماضي.وقال "ناكاتاني" إن أهم القضايا التي يواجهها البلدان هي القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، مؤكدا على أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين.كما أعرب عن أمله في زيارة كوريا الجنوبية، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع نظيره الكوري "كيم" يوم العاشر من شهر أكتوبر الماضي.