كوريا الجنوبية تطلق ثالث قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري

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قررت حكومة كوريا الجنوبية إطلاق ثالث قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري خلال شهر ديسمبر القادم.وقالت وزارة الدفاع الكورية اليوم الاثنين إنه سيتم إطلاق ثالث قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في الأسبوع الثالث من ديسمبر، من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.وفي هذا السياق، تجري الحكومة الكورية مشاورات مع شركة "سبيس إكس" الأمريكية بشأن التفاصيل المتعلقة بإطلاق القمر الاصطناعي الكوري للتجسس العسكري، حيث من المتوقع أن يحمله الصاروخ "فالكون 9" إلى الفضاء.ويأتي ذلك ضمن خطة كوريا الجنوبية لتشغيل خمسة أقمار اصطناعية للتجسس العسكري حتى عام 2025، من أجل مراقبة كوريا الشمالية بشكل أفضل بغض النظر عن الظروف الجوية.وكانت كوريا الجنوبية تعتمد في السابق إلى حد كبير على صور الأقمار الاصطناعية الأمريكية.