سيول تحذر بيونغ يانغ بشأن إطلاق بالونات القمامة

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أصدرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بيانا تحذيريا اليوم الاثنين لكوريا الشمالية بشأن إطلاقها بالونات محملة بالقمامة باتجاه الجنوب بشكل متواصل.و دعت هيئة الأركان المشتركة كوريا الشمالية إلى التوقف عن إرسال بالونات القمامة نحو أراضي كوريا الجنوبية، وقالت إنه "لا مزيد من اختبار صبر الجيش الكوري الجنوبي".وقد أطلقت كوريا الشمالية حوالي 40 من بالونات القمامة عبر الحدود باتجاه كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وتم العثور على أكثر من 20 بالونا في مناطق العاصمة الكبرى ومقاطعة كيونغ كي.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها تحذر بشدة من أن كوريا الشمالية ستكون مسؤولة عن كل ما سيحدث في المستقبل نتيجة لأعمالها الاستفزازية.وقد قامت كوريا الشمالية بإطلاق بالونات محملة بالقمامة نحو كوريا الجنوبية على 31 مرة منذ شهر مايو الماضي.