الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

سيول تحذر بيونغ يانغ بشأن إطلاق بالونات القمامة

Write: 2024-11-18 15:11:40Update: 2024-11-18 15:17:15

سيول تحذر بيونغ يانغ بشأن إطلاق بالونات القمامة

Photo : YONHAP News

أصدرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية  بيانا تحذيريا اليوم الاثنين لكوريا الشمالية بشأن إطلاقها بالونات محملة بالقمامة باتجاه الجنوب بشكل متواصل.
و دعت هيئة الأركان المشتركة كوريا الشمالية إلى التوقف عن إرسال بالونات القمامة نحو أراضي كوريا الجنوبية، وقالت إنه "لا مزيد من اختبار صبر الجيش الكوري الجنوبي".
وقد أطلقت كوريا الشمالية حوالي 40 من بالونات القمامة عبر الحدود باتجاه كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وتم العثور على أكثر من 20 بالونا في مناطق العاصمة الكبرى ومقاطعة كيونغ كي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها تحذر بشدة من أن كوريا الشمالية ستكون مسؤولة عن كل ما سيحدث في المستقبل نتيجة لأعمالها الاستفزازية.
وقد قامت كوريا الشمالية بإطلاق بالونات محملة بالقمامة نحو كوريا الجنوبية على 31 مرة منذ شهر مايو الماضي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;