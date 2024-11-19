سعر سهم سام سونغ للإلكترونيات يرتفع بحوالي 6%

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شهدت أسعار أسهم شركة سام سونغ للإلكترونيات ارتفاعا بحوالي 6% أمس الاثنين، بينما ارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري القياسي "كوسبي" بأكثر من 2% إلى نطاق 2640 نقطة.وارتفع مؤشر كوسبي بمقدار 52.21 نقطة، أي بنسبة 2.16%، ليغلق عند ألفين و469.07 نقطة. وقفز سعر سهم سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 5.89% ليغلق عند 56.700 وون، أي ما يزيد قليلا عن 40 دولارا أمريكيا.جاء ذلك بعد أن كشفت شركة الإلكترونيات الكورية العملاقة بعد إغلاق السوق يوم الجمعة الماضي عن خططها لإعادة شراء أسهمها الخاصة، والتي تبلغ قيمتها حوالي عشرة تريليونات وون، أي حوالي 7.2 مليار دولار أمريكي، على مدى الأشهر الاثني عشر القادمة.وارتفع مؤشر كوسداك التكنولوجي 4.13 نقطة، أي بنسبة 0.6%، ليغلق عند 689.55 نقطة.