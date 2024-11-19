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الكوريتان

سيول تحث ترامب على أخذ موقفها في الاعتبار قبل أي محادثات مع كوريا الشمالية

Write: 2024-11-19 10:18:46

سيول تحث ترامب على أخذ موقفها في الاعتبار قبل أي محادثات مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يونغ هو" إن الوقت حاليا ليس مناسبا لإدارة "دونالد ترامب" القادمة للسعي إلى عقد قمة أخرى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أي وقت قريب، وسط الأوضاع الدولية المعقدة، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في مقابلة خاصة أجرتها هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" مع الوزير "كيم"، حيث حذر أيضا من الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية، وقال إن ذلك سيكون له "تأثير الدومينو" بحيث يدفع كوريا الجنوبية واليابان إلى التحول إلى الأسلحة النووية.
واعترف وزير التوحيد بالمخاوف من أن إدارة ترامب الثانية قد تتجاوز كوريا الجنوبية وتتعامل مباشرة مع كوريا الشمالية، وقال إن سياسة ترامب الخارجية "أمريكا أولا" لا تعني "أمريكا وحدها".
وأشار الوزير "كيم" إلى أنه إذا تم ترتيب حوار، فإن كوريا الشمالية سترغب في تحويل تركيز محادثاتها النووية من نزع السلاح النووي إلى الحد المتبادل من الأسلحة.




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