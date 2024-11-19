عازف البيانو الكوري إيم يون تشان يفوز بجائزة فرنسية مرموقة

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فاز عازف البيانو الكوري الجنوبي "إيم يون تشان" بجائزة "دياباسون دور" في فئة الموسيقيين الشباب.ووفقا لوكالة "موك برودكشن" الراعية لـ"إيم"، تم منح الجائزة لعازف البيانو الشاب البالغ من العمر 20 عاما، يوم 13 نوفمبر الجاري، عن ألبومه "شوبان: دراسات"، الذي صدر في أبريل الماضي.وتعد جائزة "دياباسون دور" الفرنسية واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في صناعة الموسيقى الكلاسيكية.وتعلن مجلة "دياباسون" الفرنسية كل شهر عن الألبومات التي تُظهر إنجازات فنية بارزة، وفي نهاية العام، يحصل الأفضل في كل فئة على الجائزة السنوية.وفي الشهر الماضي، أصبح "إيم" أول كوري جنوبي يفوز بجائزة "غراموفون" للموسيقى الكلاسيكية في فئة البيانو، كما تم اختياره أيضا كفنان شاب لهذا العام في جوائز "غراموفون" للموسيقى الكلاسيكية لعام 2024.