قادة مجموعة ميكتا يدعون أعضاء الأمم المتحدة للالتزام بميثاقها وقراراتها

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أصدر الرئيس الكوري "يون صوك يول" وقادة أربع دول أخرى بيانا مشتركا يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتثال لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، وسط المخاوف بشأن تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وأصدر قادة الدول الأعضاء في مجموعة "ميكتا"، وهي: كوريا الجنوبية والمكسيك وإندونيسيا وتركيا وأستراليا، بيانا صحفيا مشتركا بعد اجتماعهم على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة "ريو دي جانيرو" البرلزيلية، أمس الاثنين، حيث أكدوا على التزامهم وتعاونهم من أجل التنمية المستدامة والسلام والأمن العالميين والحوكمة العالمية.وقال البيان إنه في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمات متعددة ومواجهات جيوسياسية، فإن مجموعة ميكتا تؤكد التزامها بالسعي نحو عالم آمن وسلمي وعادل ومتساوٍ وشامل ومستدام ومزدهر للجميع، ودعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.