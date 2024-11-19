الرئيس يون يعلن مشاركة كوريا الجنوبية في التحالف العالمي لمكافحة الفقر

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أعلن الرئيس "يون صوك يول" عن مشاركة كوريا الجنوبية في مبادرة عالمية للتعامل مع الجوع والفقر، وتعهد بتقديم عشرة ملايين دولار أمريكي هذا العام لمعالجة أزمة الغذاء في أفريقيا.وجاءت تعهدات الرئيس الكوري أمس الاثنين خلال جلسة قمة مجموعة العشرين في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، حيث قال إن كوريا الجنوبية ستنضم إلى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، الذي تم إطلاقه في بداية قمة مجموعة العشرين.وأكد الرئيس يون أن كوريا الجنوبية، بصفتها عضوا مؤسسا، ستنضم بنشاط إلى جهود مجموعة العشرين للتغلب على الجوع والفقر عالميا.يذكر أن "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر" يعد إنجازا كبيرا لرئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، وهو يربط بين الدول التي تسعى إلى الحصول على دعم سياسي للقضاء على الجوع والفقر وبين الدول الراغبة في تقديم الخبرة أو الدعم المالي.كما كشف الرئيس يون عن خطة لزيادة المساعدات الغذائية التي تقدمها كوريا الجنوبية من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من 100 ألف طن إلى 150 ألف طن العام القادم.وبالإضافة إلى ذلك، قال إن كوريا الجنوبية ستعزز مشاركاتها مع الاقتصادات الناشئة لتحقيق النمو المتبادل.