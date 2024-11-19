يون ينتقد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا أمام قمة مجموعة العشرين

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انتقد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" بشدة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وذلك خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في البرازيل.وأصدر الرئيس يون هذه الانتقادات في خطاب ألقاه خلال الجلسة الأولى من قمة مجموعة العشرين، أمس الاثنين، في "ريو دي جانيرو"، مباشرة بعد تصريحات وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، الذي حضر القمة نيابة عن الرئيس "فلاديمير بوتن".ووفقا لنائب مستشار الأمن القومي الكوري "كيم تيه هيو"، دعا "يون" بقوة إلى الوقف الفوري للتعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ، وحث المجتمع الدولي على توحيد الجهود لوقفه.وبعد خطاب يون، أيد رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" هذه الانتقادات إلى جانب قادة الاتحاد الأوربي وكندا وأستراليا.وقال كيم إن قادة ألمانيا واليابان انتقدوا التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا خلال الجلسة الثانية أيضا.وأوضح المكتب الرئاسي الكوري أنه كان من المفترض أن يعقد الرئيس "يون" محادثات ثنائية منفصلة أمس مع قادة كل من جنوب أفريقيا وإندونيسيا والمكسيك على هامش قمة العشرين، لكن تلك المحادثات ألغيت بعد انتهاء جلسات مجموعة العشرين في وقت متأخر عن الموعد المقرر.